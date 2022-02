Ukraina: Rosyjska rakieta trafiła w statek pływający pod banderą Panamy

Rosyjska rakieta trafiła statek towarowy Namura Queen, pływający pod banderą Panamy na Morzu Czarnym, i spowodowała pożar. Nie ma informacji o rannych, sytuacja jest pod kontrolą - poinformowała w piątek ukraińska agencja spedycyjna Stark Shipping.

Namura Queen zmierzała do portu Piwdennyj w obwodzie odeskim, na południu Ukrainy, by wziąć ładunek zboża. Załoga została ewakuowana przez ukraińskie służby ratunkowe do portu w Czarnomorsku - podało na Facebooku ministerstwo infrastruktury.

Nieco wcześniej w piątek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny poinformował, że rosyjskie siły trafiły na Morzu Czarnym w statek zaopatrzeniowy Millennial Spirit, pływający pod banderą Mołdawii.

Mołdawska agencja morska przekazała, że na pokładzie statku znajdowała się załoga złożona z samych Rosjan. Ranne zostały dwie osoby, ale całą załogę udało się uratować. Według mołdawskich władz nie było jasne, kto wystrzelił pocisk.

Namura Queen to trzeci statek handlowy, który został trafiony od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W czwartek pływający pod turecką banderą frachtowiec Yasa Jupiter został uderzony bombą u wybrzeży Odessy.

W czasie ataku Millennial Spirit znajdował się w odległości 1­­­­2 mil morskich od portu Piwdennyj.