Ukraina: Rosyjskie wojska ponownie ostrzelały most na Limanie Dniestru

W środę rano Rosjanie znowu przeprowadzili atak rakietowy na strategiczną przeprawę przez Liman Dniestru w obwodzie odeskim – poinformował szef władz obwodu Serhij Bratczuk.

"Powtórny ostrzał rakietowy mostu przez Liman Dniestru. Są zniszczenia" - przekazał Bratczuk w środę.

https://t.me/Bratchuk_Sergey/10797

O ostrzale poinformował również szef ukraińskich kolei.

Do pierwszego ataku na most doszło we wtorek. "W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego zniszczona została ważna drogowa i kolejowa przeprawa przez Liman Dniestru w obwodzie odeskim na południu Ukrainy; jedyna trasa łącząca historyczną krainę Budziak na Ukrainie z resztą kraju wiedzie obecnie przez Mołdawię" - przekazała dzień wcześniej gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

Most przez Liman Dniestru - rozległą zatokę rzeczną był jedyną przeprawą łączącą historyczny Budziak (m.in. miasta Białogród nad Dniestrem, Izmaił i Kilia) z Odessą i pozostałą częścią Ukrainy.

Przerwanie możliwości swobodnej komunikacji w tym regionie nastąpiło równolegle z szeregiem incydentów w sąsiedniej separatystycznej republice Naddniestrza na terytorium Mołdawii. W poniedziałek i wtorek doszło tam do serii eksplozji nieopodal ministerstwa bezpieczeństwa w Tyraspolu, zniszczenia dwóch przekaźników radiowych i "ataku" na jednostkę wojskową. W ocenie ukraińskiego wywiadu wojskowego są to rosyjskie prowokacje, które mają na celu wciągnięcie Naddniestrza w trwającą wojnę.

Według ukraińskich władz Rosja może przygotowywać się do otwarcia nowego frontu w obwodzie odeskim.