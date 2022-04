Ukraina: Rosyjskie wojska uprowadziły czworo uczestników protestu w Kachowce

Rosyjscy żołnierze uprowadzili i wywieźli w nieznanym kierunku co najmniej czworo uczestników niedzielnego protestu w okupowanym mieście Kachowka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - podała w poniedziałek gazeta internetowa Ukrainska Prawda, powołując się władze hromady (gminy) Kachowki.

W niedzielę mieszkańcy Kachowki po raz kolejny zgromadzili się na pokojowej demonstracji. Rosyjskie wojska rozpędziły protest, otwierając ogień z broni automatycznej; prawdopodobnie strzelano w powietrze, ponieważ nie odnotowano ofiar.

1 kwietnia poinformowano o wyznaczeniu nowego mera Kachowki. Został nim Pawło Filipczuk, jeszcze do niedawna zamieszkały w Soczi na południu Rosji. Filipczuk miał wrócić do Kachowki kilka dni przed rosyjską inwazją. Zajmował się wydawaniem prowiantu rosyjskim żołnierzom, za co został pobity przez nieznanych sprawców. Następnie znikł na około tydzień i pojawił się już jako mianowany przez Rosjan mer - przekazała agencja Ukrinform.

Blisko 40-tysięczna Kachowka została zajęta przez rosyjskie wojska 27 lutego.