Ukraina: RPO: Rosjanie przygotowują "ewakuację" mieszkańców Czernihowa do Rosji

W Czernihowie, na północy Ukrainy, rosyjscy żołnierze sporządzają listy mieszkańców przeznaczonych do "ewakuacji" do Rosji. Osoby znajdujące się na listach mają być wywożone do miasta Lgow w obwodzie kurskim - podała w środę na Facebooku rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa.

Czernihów jest oblegany przez wojska rosyjskie.

W godzinach porannych w środę pojawiły się doniesienia o zbombardowaniu przez Rosjan mostu na rzece Desna na trasie łączącej Czernihów z Kijowem. Atak prawdopodobnie miał na celu uniemożliwienie ewakuacji mieszkańców w kierunku ukraińskiej stolicy i dostarczania pomocy humanitarnej do Czernihowa.

"Rosjanie odcięli Czernihów od Kijowa, biorąc ludność cywilną jako zakładników" - stwierdziła Denisowa (https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/507538787394065).

Ponad połowa mieszkańców Czernihowa opuściła miasto w związku z rosyjskimi atakami. Ludzie, którzy pozostali, przygotowują jedzenie na ulicy, wody i prądu nie ma od ponad tygodnia, zwłoki godzinami leżą na chodnikach - alarmował we wtorek mer miasta Władysław Atroszenko, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.