Ukraina, Rumunia i Mołdawia porozumiały się w sprawie usprawnienia transportu na Dunaju

Władze państwowych spółek transportu rzecznego Ukrainy, Rumunii i Mołdawii podpisały w poniedziałek umowę dotyczącą usprawnienia przesyłu towarów na Dunaju. Jest on od trzech miesięcy utrudniony z powodu zamknięcia portów Ukrainy na Morzu Czarnym w efekcie rosyjskiej inwazji na ten kraj.

Porozumienie, które kiszyniowski dziennik "Ziarul Nacional" określa mianem "historycznego", zostało zawarte w rumuńskim Gałaczu.

Przewiduje ono, że władze mołdawskich i rumuńskich portów będą wspólnie ze stroną ukraińską koordynować wysyłkę towarów, głównie surowców, w tym zboża, Dunajem za pośrednictwem portów rzecznych Ukrainy.

Głównym postanowieniem umowy jest możliwość wpływania statków do naddunajskich portów Ukrainy - Reni i Izmaił - dopiero po ogłoszeniu przez miejscowe władze wolnych miejsc do załadunku, co ma rozładować kolejki.

Od co najmniej dwóch tygodni przy wejściu do rumuńskiego portu Sulina oczekuje na kotwicowiskach kilkadziesiąt statków. Na kilku z nich występują już braki żywności i wody pitnej.