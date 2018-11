Ukraina rusza z prywatyzacją. Czy Polska wejdzie do gry?

Polskie firmy stoją przed historyczną szansą zagranicznej ekspansji gospodarczej w związku z prywatyzacją państwowego majątku na Ukrainie. W marcu 2018 r., przy wsparciu MFW, weszła w życie reforma, która wprowadza przejrzyste – na poziomie prawa - reguły sprzedaży państwowego majątku w prywatne ręce. Łatwo nie będzie, bo prawo i rzeczywistość polityczna na Ukrainie to często dwa różne światy, ale jeśli inni są zainteresowani, to czy powinniśmy stać z boku? – pyta współautor raportu "Prywatyzacja na Ukrainie. Szansa na ekspansję zagraniczną polskich firm".

Sytuacja gospodarcza na Ukrainie

Ukraina prywatyzuje firmy energetyczne w nadziei na uporządkowanie rynku. Fot. Shutterstock

Nowe prawo prywatyzacyjne na Ukrainie

Sektor elektroenergetyczny

Czy stać nas na wejście do gry?

Sytuacja gospodarcza na Ukrainie poprawia się po kryzysie spowodowanym aneksją Krymu przez Rosję i zajęciem Donbasu przez separatystów. Po dwóch latach recesji ukraińska gospodarka w 2016 r. wróciła na ścieżkę wzrostu. W 2018 r. PKB Ukrainy ma urosnąć o 3,2 proc. Eksperci agencji Moody’s oczekują, że w ciągu 12-18 miesięcy wiarygodność kredytowa ukraińskich instytucji finansowych poprawi się dzięki reformom i kolejnym transzom pomocy z MFW.Każdy, kto zna politykę i gospodarkę Ukrainy, wie, że jednym z największych ryzyk dla potencjalnych inwestorów jest stagnacja reform, które z trudem osiągają dojrzały etap. Nadchodzący rok będzie pod tym względem przełomowy. Podwójne – parlamentarne na wiosnę i prezydenckie na jesieni – wybory przesądzą o tym, czy Ukraina utrzyma trudny kurs na zmiany, czy też – jak miało to miejsce w przeszłości – zatrzyma się w pół drogi.Czynnikiem obniżającym ryzyko inwestycyjne na Ukrainie jest jej uzależnienie od wsparcia instytucji międzynarodowych (UE i MFW) oraz USA w reformie krajowego systemu gospodarczego. Bruksela i Waszyngton dysponują potężnym narzędziem wpływu na rząd w Kijowie w postaci warunkowej pomocy makroekonomicznej, której kolejne transze są uruchamiane wraz z postępem reform.To pod wpływem MFW władze Ukrainy wprowadzają zmiany w zakresie prawa antykorupcyjnego, prywatyzacji oraz zasad funkcjonowania rynków gazu i energii elektrycznej, zgodnych z trzecim pakietem energetycznym UE, aby zwiększyć poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych.Zaprzestanie lub ograniczenie wsparcia przez MFW spowodowałoby wycofanie kapitału i odcięcie Ukrainy od międzynarodowych rynków finansowych.Dotychczas masowa prywatyzacja na Ukrainie nie udawała się, ponieważ zagraniczne firmy obawiały się nieprzejrzystych procedur, korupcji i słabości systemu sądowniczego państwa. Kolejnym powodem były silne wpływy oligarchów, którym nie zależało na przejrzystych regułach, bo osłabiały one ich pozycję.Tym razem Ukraina ma szansę na przeprowadzenie zorganizowanej i przejrzystej prywatyzacji państwowych aktywów. 7 marca 2018 r., przy wsparciu UE i MFW, na Ukrainie weszło w życie nowe prawo "O prywatyzacji państwowej i własności samorządowej". Wprowadza ono przejrzyste reguły sprzedaży państwowego majątku, a jego celem jest zachęcenie zagranicznych inwestorów do inwestowania na Ukrainie.Uchwalenie prawa prywatyzacyjnego było warunkiem wypłacenia 1,9 miliarda dolarów transzy pomocy makroekonomicznej z MFW. Nowe prawo wprowadza możliwość stosowania regulacji Anglii i Walii odnośnie do umów kupna-sprzedaży obiektów tzw. dużej prywatyzacji. Przewiduje również możliwość rozstrzygania sporów przed międzynarodowymi sądami handlowymi (domyślnie przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie).Nowe prawo wprowadza dwa rodzaje prywatyzacji - małą i dużą. Mała prywatyzacja obejmuje obiekty o wartości do 250 milionów hrywien (ok. 8 milionów euro). Prowadzona jest za pomocą elektronicznej platformy zakupowej ProZorro i musi zostać rozstrzygnięta nie później niż 35 dni od ogłoszenia przetargu.Duża prywatyzacja dotyczy przedsiębiorstw o wartości powyżej 250 milionów hrywien (ok. 8 milionów euro). Cena wyjściowa w aukcji obiektów dużej prywatyzacji określana jest przez zewnętrznego doradcę lub komitet aukcyjny zgodnie z metodologią wyceny zaaprobowaną przez rząd Ukrainy, przy wsparciu międzynarodowych instytucji. W przypadku dużych obiektów prywatyzacja musi zostać rozstrzygnięta w ciągu 60 dni. Wielkość zabezpieczenia wynosi 5 proc. ceny otwarcia. Ustawa wprowadza również dodatkowe gwarancje dla inwestorów. Np. określone transakcje (kredyty, umowy sprzedaży ziemi, akcje) mogą być przeprowadzone dopiero po przekazaniu tytułu własności podmiotowi, który wygrał aukcję. Bezpośrednio wykluczone z procesu prywatyzacji są podmioty rosyjskie.W pierwszej rundzie dużej prywatyzacji do sprzedaży przeznaczono 23 zakłady, w tym operatorów sieci dystrybucyjnych, elektrownie i elektrociepłownie, fabrykę nawozów czy kopalnie rud i zakłady przetwórstwa tytanu.Ukraińskie władze planowały, że część aktywów zmieni właściciela do końca 2018 r., jednak termin ten okazał się nierealny. Opóźnienia spowodowane są słabością instytucjonalną państwa i rozwijającą się kampanią wyborczą (na wiosnę 2019 r. odbędą się wybory prezydenckie, a na jesieni parlamentarne). Obecnie konsorcja międzynarodowych firm doradczych przygotowują prywatyzacje dwóch przedsiębiorstw - Centrenergo i Odeskiego Zakładu Przyportowego (Odeskyj Pryportowyj Zawod).Wśród przeznaczonych do prywatyzacji zakładów szczególne zainteresowanie inwestorów mogą budzić przedsiębiorstwa, które zajmują się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (obłenerho). Obecnie rynek energii elektrycznej na Ukrainie jest w stanie przejściowym. Jeszczewe wrześniu 2016 r. przyjęto ustawę o niezależnym operatorze energetycznym i powołano Narodową Komisję ds. Regulacji Sektora Energetycznego i Usług Komunalnych. W kwietniu 2017 r. ukraiński parlament przyjął ustawę o rynku energii elektrycznej, która tworzy zręby rynku energii elektrycznej na Ukrainie zgodnego z zasadami ENTSO-E. Docelowo cena energii elektrycznej ma być ustalana na zasadach rynkowych, a usługa dystrybucji ma podlegać zatwierdzanej przez regulatora taryfie. Amerykańskie firmy, które chcą zainwestować na Ukrainie, mogą korzystać z ubezpieczeń, jakie oferuje podległa Departamentowi Handlu USA agencja rządowa Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Do jej zadań należy wspieranie zaangażowania prywatnych inwestorów amerykańskich na rynkach strategicznych dla USA. Produkcja rolna na Ukrainie rośnie w siłę Amerykańskie firmy, które chcą zainwestować na Ukrainie, mogą korzystać z ubezpieczeń, jakie oferuje podległa Departamentowi Handlu USA agencja rządowa Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Do jej zadań należy wspieranie zaangażowania prywatnych inwestorów amerykańskich na rynkach strategicznych dla USA.Jednym z priorytetów OPIC jest wspieranie inwestycji służących zapewnieniu niezależności energetycznej Ukrainy od Rosji. Podstawowym narzędziem wspierania inwestorów jest ubezpieczenie angażowanego od nich kapitału od ryzyk politycznych i regulacyjnych.Polski rząd powinien wspierać polskie firmy, które chciałyby wziąć udział w prywatyzacji na Ukrainie. Doświadczenia zdobyte podczas sprzedaży polskiego majątku skarbu państwa mogą znaleźć zastosowanie przy ukraińskiej prywatyzacji państwowych aktywów.W proces powinny włączyć się polska dyplomacja i wyspecjalizowane agendy państwowe, np. Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Wzorem amerykańskiego OPIC Polska Fundacja Rozwoju powinna stworzyć wyspecjalizowane instrumenty finansowe w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego dla polskich firm biorących udział w prywatyzacji na Ukrainie.Zaangażowanie USA, UE i MFW w reformy na Ukrainie zmniejsza ryzyko inwestycyjne także dla polskich firm. Korzystając ze strategicznego sojuszu z USA, rodzime firmy mogłyby wejść w joint-venture z amerykańskimi podmiotami. Wówczas ryzyko polityczne inwestycji i związane z nimi koszty kredytów byłyby niższe, a premia pozostałaby na podobnym poziomie.