Ukraina: Ruszyły międzynarodowe manewry Sea Breeze 2021

W Odessie rozpoczęły się w poniedziałek międzynarodowe manewry wojskowe Sea Breeze 2021, największe w swej historii. Ćwiczenia będą się odbywać w południowych obwodach Ukrainy i w północno-zachodniej części Morza Czarnego.

Dowództwo Marynarki Wojennej USA, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina, podało, że w ćwiczeniach biorą udział 32 kraje. W manewrach uczestniczy ok. 5 tys. wojskowych z 17 krajów NATO i partnerów Sojuszu, a także 32 okręty, 40 jednostek lotniczych i 18 jednostek do zadań specjalnych. Wśród uczestników jest też Polska.

"Te ćwiczenia będą największymi od 1997 roku. Ich cel to przygotowanie sztabów i oddziałów Marynarki Wojennej Ukrainy do wykonania wyznaczonych zadań odpowiednio do standardów i procedur NATO oraz zdobycie doświadczenia wspólnych działań podczas przeprowadzenia wielonarodowych operacji, w tym w składzie wielonarodowych sił międzynarodowych operacji wsparcia pokoju i bezpieczeństwa" - podkreślił w komentarzu dla agencji Ukrinform szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Rusłan Chomczak.

Interfax-Ukraina pisze, że w sobotę na Morze Czarne wpłynął amerykański niszczyciel USS Ross. "Udział USS Ross w morskich ćwiczeniach Sea Breeze w tym roku jest rzeczywistym zademonstrowaniem wsparcia dla Ukrainy ze strony USA, które dziś jest konieczne jak nigdy" - oświadczyła Kristina Kvien, szefowa ambasady USA w Kijowie.

Organizowane przez Ukrainę i USA manewry Sea Breeze przeprowadzane są od 1997 roku.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska