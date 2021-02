Ukraina: Ruszyły szczepienia przeciw Covid-19, pierwszy zaszczepiony to lekarz

Na Ukrainie w środę ruszyły szczepienia przeciw Covid-19. Preparat jako pierwszy w kraju otrzymał lekarz pracujący w szpitalu przyjmującym pacjentów zakażonych koronawirusem w Czerkasach w środkowej części kraju.

O podaniu pierwszej w kraju szczepionki poinformował na posiedzeniu rządu minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Dodał, że w Czerkasach zaszczepiono do tej pory 10 osób, a szczepienia ruszyły w środę w siedmiu obwodach kraju.

Szef władz obwodu czerkaskiego Ołeksandr Skiczko podkreślił, że pierwszy został zaszczepiony lekarz pracujący w szpitalu dla chorych na Covid-19 w Czerkasach.

Dzień wcześniej na Ukrainę dotarła pierwsza partia szczepionki obejmująca 500 tys. dawek preparatu Covishield opracowanego przez Uniwersytet Oksfordzki i AstraZenekę. Jest on produkowany w Indiach przez firmę Serum Institute of India.

Kampania szczepień na Ukrainie ruszyła z opóźnieniem; władze zapowiadały, że szczepienia rozpoczną się w połowie miesiąca.

Według planu do końca 2022 roku zaszczepiona ma zostać co najmniej połowa populacji liczącej ok. 40 mln mieszkańców Ukrainy.

Na początku mają być zaszczepieni pracownicy medyczni i personel pomagający chorym na Covid-19, ludzie przebywający w ośrodkach opieki nad osobami starszymi, wojskowi, którzy są na linii frontu; łącznie - 367 tys. osób.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska