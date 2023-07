Ukraina: Ryanair rozpatruje możliwość wznowienia lotów na Ukrainę do końca 2023 roku

Irlandzki tani przewoźnik Ryanair rozpatruje możliwość wznowienia do końca roku pewnej liczby lotów na Ukrainę – powiedział dyrektor generalny Grupy Ryanair Michael O'Leary agencji Interfax-Ukraina.

"Rozpatrujemy dwa warianty: jeden, gdy wojna się skończy i wszystko się otworzy w ciągu dnia czy dwóch. I drugi, najbardziej prawdopodobny, zgodnie z którym możemy zaplanować niewielką liczbę rejsów już pod koniec tego roku" - oznajmił O'Leary.

Zastrzegł jednak, że jeśli Ukrainie nie uda się przekonać Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i firm ubezpieczeniowych, iż ograniczona liczba lotów do Kijowa i Lwowa jest bezpieczna, to Ryanair nie będzie mógł ich wznowić.

"Myślę, że powinniśmy być optymistami. Teraz ministerstwo (tj. ukraiński resort odbudowy i rozwoju infrastruktury) pracuje nad wznowieniem do końca bieżącego roku niektórych rejsów do Kijowa i Lwowa. Jeśli zdołają dowieść, że jest to bezpieczne, będziemy te rejsy realizować" - oznajmił.

O'Leary dodał, że w dalszej perspektywie Ryanair rozpatruje możliwość zbudowania w Europie kosztem 500 mln dol. własnej bazy obsługi technicznej samolotów, w tym silników samolotowych. "Myślę, że Ukraina byłaby bardzo interesującym miejscem na coś takiego" - powiedział.