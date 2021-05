Ukraina: Rząd ma opracować decyzję o wstrzymaniu połączeń lotniczych z Białorusią

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił w poniedziałek rządowi, by opracował decyzję wstrzymującą bezpośrednie połączenia lotnicze między Ukrainą i Białorusią - podało biuro prezydenta. Ma to związek ze zmuszeniem samolotu linii Ryanair do lądowania w Mińsku.

Biuro prezydenta przekazało, że pod przewodnictwem szefa państwa odbyła się narada, podczas której przeanalizowano wydarzenia wokół pasażerskiego samolotu linii Ryanair, który w niedzielę został zmuszony do lądowania w Mińsku.

"Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, prezydent polecił rządowi opracowanie decyzji o wstrzymaniu bezpośrednich połączeń lotniczych między Ukrainą i Republiką Białorusi oraz o zamknięciu przestrzeni powietrznej Białorusi dla wykonywania lotów z Ukrainy i do naszego kraju" - czytamy w komunikacie biura.

Tematowi połączeń lotniczych między Ukrainą i Białorusią ma być poświęcone wtorkowe posiedzenie rządu. "Ukraina w odpowiedni sposób zareaguje na sytuację przymusowego lądowania pasażerskiego samolotu firmy Ryanair na lotnisku Mińska" - zapowiedział premier Denys Szmyhal. Dodał w serwisie Telegram, że resorty spraw zagranicznych i infrastruktury już opracowują pakiet odpowiednich decyzji.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska