Ukraina: Rząd ma opracować strategię wodorową kraju

Ukraiński rząd ma opracować strategię wodorową kraju i kwestię powstania nowego wodorowego rurociągu Ukraina-UE - zdecydowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

Rada podjęła taką decyzję 30 lipca, zaś wdrażający ją dekret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego datowany jest na 28 sierpnia - pisze w poniedziałek Interfax-Ukraina.

Rząd ma do 31 sierpnia opracować kwestię powstania nowego wodorowego rurociągu Ukraina-UE i przyciągnięcia inwestycji, aby zrealizować ten projekt.

Do końca roku rząd ma zaś przyjąć wodorową strategię Ukrainy i zatwierdzić plan działań prowadzących do jej realizacji. Powinien też m.in. opracować i zatwierdzić środki, aby modernizować ukraiński system energetyczny z uwzględnieniem ukraińskich zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego i innych międzynarodowych umów klimatycznych.

W ubiegłym tygodniu w Kijowie minister gospodarki i energetyki Niemiec Peter Altmaier oświadczył, że jego kraj chce wspierać zieloną transformację Ukrainy. Jak dodał, Niemcy są zainteresowane produkcją i transportem zielonego wodoru na Ukrainie, a niemieckie firmy są gotowe, by inwestować w tym kraju.

W lipcu władze USA i RFN ogłosiły we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy USA wstrzymują nakładanie sankcji na rurociąg, zaś Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji.

Berlin zobowiązał się m.in. do stworzenia funduszu inwestycji w zieloną transformację Ukrainy, projekty energetyczne oraz użycia wszelkich środków, by skłonić Rosję do przedłużenia umowy o tranzycie gazu przez Ukrainę. Niemcy mają też nałożyć własne sankcje w przypadku, gdy Rosja będzie używać NS2 do szantażu wobec Kijowa.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska