Ukraina: Rząd zatwierdził nowego szefa Narodowego Biura Antykorupcyjnego

Rząd Ukrainy zatwierdził w poniedziałek nowego szefa Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU), którym został Semen Krywonos, dotychczasowy prezes Państwowej Inspekcji Architektury i Budownictwa Miast Ukrainy. Kadencja poprzedniego dyrektora NABU zakończyła się w kwietniu 2022 roku.

O wyborze Krywonosa poinformował na posiedzeniu rządu premier Denys Szmyhal.

"Ukraina wykonała wszystkie siedem rekomendacji UE, które wyznaczono przy uzyskaniu statusu kandydata (do członkostwa w Unii). Pokazuje to nasze zdecydowanie by już w tym roku przejść do początku negocjacji członkowskich" - oświadczył premier na Telegramie. (https://t.me/Denys_Smyhal/4709)

Szmyhal podkreślił, że szef NABU został wyłoniony w transparentnym konkursie przez komisję, w której byli m.in. przedstawiciele międzynarodowych partnerów Ukrainy. Do ostatniego etapu przeszło trzech kandydatów, lecz ostatecznie konkurs wygrał Krywonos.

"Wraz z nominacją dyrektora NABU mamy w pełni uformowaną i niezależną infrastrukturę antykorupcyjną. Nasza ekipa oddana jest zasadzie zerowej tolerancji dla korupcji i wspieraniu antykorupcyjnych instytucji" - zapewnił premier.

Komentując wybór Krywonosa ukraińskie media przypominają śledztwo dziennikarskie z lutego, które wykazało, że jest on znajomym jednego z zastępców szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołeksija Kułeby.

Wybór Krywonosa skrytykowało pozarządowe Centrum Przeciwdziałania Korupcji (CPK). "Rada Ministrów wybrała na dyrektora NABU Semena Krywonosa - człowieka z zerowym doświadczeniem w ściganiu korupcji oraz związanego z zastępcą (szefa kancelarii Zełenskiego Andrija) Jermaka" - oświadczyło CPK na Twitterze. (https://twitter.com/zer0corruption_/status/1632689340517056513)

Krywonos - pisze portal Ukrainska Prawda - w 2014 roku był też figurantem śledztwa korupcyjnego, które później zostało zamknięte przez prokuraturę ze względu na brak dowodów popełnienia przestępstwa.

Ukrainska Prawda przypomniała także, iż w 2016 roku Krywonos wygrał konkurs na dyrektora delegatury NABU w Odessie, jednak nie podjął pracy na tym stanowisku. Portal wskazuje, że w tym czasie przygotowywany był materiał dziennikarski, w którym pisano m.in, że Krywonos nie wniósł do deklaracji majątkowej mieszkania, którego wartość przekraczała jego dochody.

Według Ukrainskiej Prawdy nowy dyrektor NABU w latach 2017-2018 był członkiem partii Ruch Nowych Sił byłego prezydenta Gruzji, który posiada również obywatelstwo ukraińskie, Micheila Saakaszwilego. W kwietniu 2021 roku Saakaszwili oświadczył, że Krywonos "jest na sto procent porządnym człowiekiem, za którego ręczę głową".

Z Kijowa Jarosław Junko