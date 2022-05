Ukraina: Rzeczniczka praw człowieka: przeciw obrońcom Azowstalu użyto bomb fosforowych

Rosyjskie wojsko użyło przeciw ukraińskim obrońcom kombinatu Azowstal w Mariupolu bomb fosforowych – poinformowała w poniedziałek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na Facebooku.

"Bomby i pociski fosforowe to amunicja zapalająca, uznana przez międzynarodowe prawo za niehumanitarne" - oznajmiła Denisowa, podkreślając, że ostrzał takimi pociskami jest zbrodnią wojenną i powinien był uwzględniony przy rozpatrywaniu sprawy o ludobójstwo narodu ukraińskiego.

Wcześniej biuro prokuratora generalnego Ukrainy podało, że w sobotę 14 maja wojska rosyjskie zastosowały w ataku na ukraińskich żołnierzy na terenie Azowstalu termitowe pociski zapalające, zakazane przez międzynarodowe prawo humanitarne. Jak dodano, temperatura spalania takich pocisków to ok. 3000 stopni Celsjusza; niszczą one siłę żywą i sprzęt poprzez tworzenie masowych ognisk pożarów.