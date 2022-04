Ukraina: Rzeczniczka praw człowieka: Rosjanie uprowadzili 106 mieszkańców obwodu zaporoskiego

Żołnierze rosyjscy uprowadzili już 106 mieszkańców obwodu zaporoskiego, w tym 21 przedstawicieli miejscowych władz i dwóch dziennikarzy – poinformowała w sobotę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na Facebooku.

"Do dziś pozostają w niewoli 63 osoby, a wśród nich 10 urzędników i jeden dziennikarz. Podstawą dla uprowadzeń jest proukraińska postawa i odmowa współpracy z okupantami" - oznajmiła Denisowa. (https://www.facebook.com/denisovaombudsman)

Powiedziała, że w miejscowości Jakimiwka uprowadzono 28-letniego Tatara krymskiego. Dzień wcześniej do domu, gdzie mieszka, wdarło się ośmiu żołnierzy rosyjskich, lecz go nie zastali. Gdy sąsiedzi poinformowali mężczyznę o rewizji, zadzwonił do swojego ojca, ale odebrał jeden z żołnierzy i zagroził, że jeśli nie wróci do domu, zabiją jego rodziców. Mężczyzna po powrocie został wywieziony w nieznanym kierunku i już od dwóch dni nie ma od niego znaku życia - oświadczyła Denisowa.