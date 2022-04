Ukraina: rosyjska armia uszkodziła 324 ukraińskie szpitale

Od początku inwazji rosyjska armia uszkodziła 324 ukraińskie szpitale, w tym 14 dziecięcych - poinformowała w piątek we wpisie w komunikatorze Telegram ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, cytowana przez agencję Ukrinform.

"Od początku inwazji na wielką skalę na Ukrainie, rosyjska armia uszkodziła 324 szpitale, w tym 14 dziecięcych. 24 placówek opieki zdrowotnej nie da się odbudować" - przekazała.

Jak dodała, ostrzelanych zostało 60 zespołów karetek pogotowia, zginęło sześciu lekarzy.

"W wyniku tych zniszczeń naruszono prawa obywateli ukraińskich do życia i opieki medycznej - prawa do opieki doraźnej, paliatywnej, porodowej oraz psychologicznej" - podkreśliła Denisowa.

Jak zaznaczyła, tego rodzaju działania armii rosyjskiej są zbrodniami wojennymi według art. 8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Wezwała również koordynatora ONZ ds. Ukrainy oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża do podjęcia wszelkich możliwych środków w celu dostarczenia leków oraz pomocy medycznej mieszkańcom terytoriów okupowanych przez rosyjskie wojska - w szczególności do Mariupola, Chersonia i Iziumu, które są "na krawędzi katastrofy humanitarnej".

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka zwróciła się do komisji ONZ, badającej przypadki łamania praw człowieka podczas inwazji rosyjskiej na Ukrainie, o to, by uwzględniła ataki na ukraińską służbę medyczną.