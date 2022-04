Ukraina: Rzeczniczka praw człowieka: to, co się dzieje to ludobójstwo narodu ukraińskiego

To, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie to ludobójstwo; Rosjanie wykorzystują broń niekonwencjonalną zakazaną prawem międzynarodowym - powiedziała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa w trakcie czwartkowego briefingu dotyczącego zbrodni Rosji dokonywanych na ludności cywilnej. Czwartek jest 50. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"To, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie to ludobójstwo. Jest wykorzystywana broń niekonwencjonalna, choćby bomby termobaryczne, amunicja kasetowa, cały szereg uzbrojenia zabronionego prawem międzynarodowym" - opisała Denisowa.

Dodała, że dużym zagrożeniem są także niewybuchy pozostawione na opuszczonych już przez siły rosyjskie terenach, które "zagrażają życiu i zdrowiu ludzkiemu, a także środowisku. Dlatego mówimy z pełnym przekonaniem o ludobójstwie".

Wedle rzeczniczki praw człowieka, obrazu dopełniają przestępstwa o charakterze seksualnym popełniane przez rosyjskich żołnierzy.

"To, że potem kobiety nie mogą rodzić dzieci dowodzi tego, że jest to ludobójstwo narodu ukraińskiego" - podkreśliła Denisowa.