Ukraina: Rzeczniczka praw dziecka: decyzja MTK potwierdza, że Rosja deportuje, a nie "ewakuuje" nasze dzieci

Nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze jest potwierdzeniem, że Rosja deportuje, a nie "ewakuuje" dzieci ukraińskie - powiedziała w piątek ukraińska rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"To naprawdę historyczne wydarzenie, które potwierdza, że nie było żadnej +ewakuacji+ dzieci ukraińskich, lecz dokonywano właśnie deportacji (...). Ukraina mówiła od samego początku, że działania Rosjan były wyraźnie zaplanowane, a ich celem było zniszczenie przyszłości Ukrainy" - oświadczyła rzeczniczka.

Podkreśliła, że Rosjanie nie planują powrotu wywiezionych z Ukrainy dzieci, a świadczy o tym uproszczenie procedury nadawania dzieciom obywatelstwa Rosji i procedury adopcji.

"Reedukacja i praca nad dziećmi prowadzona w FR i na terytoriach okupowanych, przymusowa rusyfikacja i totalny zakaz wszystkiego, co ukraińskie, miało na celu wymazanie ich poczucia przynależności do narodu ukraińskiego" - powiedziała Herasymczuk w wypowiedzi dla agencji Ukrinform.

MTK wydał w piątek nakaz aresztowania Putina; sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.