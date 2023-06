Ukraina: Rzeczniczka praw dziecka: Rosja mogła przymusowo deportować 200-300 tys. dzieci

Rosja mogła wywieźć z Ukrainy 200-300 tys. dzieci – oświadczyła ukraińska rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk. Udało się dotychczas sprowadzić na Ukrainę tylko 373 deportowanych dzieci.

"Z naszych obliczeń wynika, że może chodzić o 200-300 tys. dzieci" - powiedziała Herasymczuk w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

"Dlaczego nie możemy podać dokładnej liczby? Po pierwsze, terytoria Ukrainy są okupowane. Nie mamy dokładnej informacji, co stało się z dziećmi. Dopiero po wyzwoleniu danej miejscowości możemy dokładnie ustalić, czy jest tam rodzina z konkretnym dzieckiem. Jeśli nie, rozpoczynamy poszukiwania" - powiedziała doradczyni prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Jak dodała, "pomimo tego, że może chodzić o 200-300 tys. deportowanych i przymusowo wywiezionych dzieci, strona ukraińska potwierdziła dotąd 19 499 takich przypadków".

Władze ukraińskie już wcześniej wielokrotnie wskazywały na ogromny problem z ustaleniem losów deportowanych dzieci, a także z rozbieżnością między pojawiającą się w mediach, w tym po stronie rosyjskiej, liczbą nawet kilkuset tysięcy dzieci, a potwierdzoną przez władze liczbą przypadków.

Na stronie https://childrenofwar.gov.ua władze ukraińskie aktualizują potwierdzone dane o deportowanych dzieciach.

Dane te, jak powiedziała Herasymczuk, znajdują się w Narodowym Biurze Informacyjnym. To urząd, który otrzymuje zgłoszenia od rodziców, bliskich, świadków, władz lokalnych, a następnie je weryfikuje.

"Szukamy dziecka także na podstawie zweryfikowanych danych od MSW, policji, SBU, Biura Prokuratora Generalnego. Po dokładnym sprawdzeniu informacje trafiają do rejestru Narodowego Biura Informacyjnego. Kiedy więc mówimy o 19 499 dzieci, (są to te przypadki, w których) mamy dane osobowe każdego, wiemy, kim są te dzieci i skąd zostały wywiezione. Nie oznacza to jednak, że wiemy, gdzie te dzieci się znajdują" - powiedziała Herasymczuk.

Dotychczas na Ukrainę udało się sprowadzić 373 dzieci, przy czym, jak zaznaczyła, "nie ma na dzień dzisiejszy jednego mechanizmu".

"Nie ma rozmów z Rosją na temat sprowadzenia dzieci. Oni nie uznają tych dzieci za przetrzymywane, zatrzymane, deportowane, przymusowo przesiedlone. Oni nazywają to +ewakuacją+" - zaznaczyła.

Negocjacje, jak dodała, mogłyby wyglądać, że Ukraina "kogoś na kogoś wymienia". "U nas nie ma rosyjskich dzieci. Nikogo nie zatrzymywaliśmy, nikogo nie ewakuowaliśmy. (…) Rosjanie powinni po prostu natychmiast oddać dzieci. Kropka" - powiedziała rzeczniczka.

Dzieci, które już udało się sprowadzić na Ukrainę, również nie wróciły do domu, "na podstawie negocjacji". "Z rosyjską stroną nigdy nie było żadnych ustaleń czy uzgodnień" - zaznaczyła Herasymczuk.

W każdym przypadku konieczna jest "oddzielna, przygotowana operacja uratowania dziecka" - powiedziała. Wcześniej ukraińskie władze oraz media opisywały, że często po dzieci, ryzykując swoim bezpieczeństwem, jadą do Rosji ich rodzice, krewni czy opiekunowie. Władze ukraińskie deklarują, że wspierają rodziny w tych działaniach.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 17 marca nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Sędziowie uznali, że są realne podstawy by sądzić, iż są oni odpowiedzialni za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.