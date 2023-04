Ukraina: Rzecznik armii: Bachmut nie jest okrążony, sytuacja jest dynamiczna

W Bachmucie w obwodzie donieckim trwają zacięte walki uliczne i sytuacja jest dynamiczna; nie jest prawdą, że wojska ukraińskie w tym mieście zostały prawie okrążone przez siły rosyjskie - zapewnił w piątek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Ukrainy Serhij Czerewaty.

Rzecznik, którego cytuje agencja UNIAN, oznajmił, że z powodu zmieniającej się sytuacji nie można powiedzieć, jaką część obszaru Bachmutu zajęli Rosjanie. Oświadczył, że celem Rosji jest wciągnięcie mediów ukraińskich w takie rozważania.

"Wczoraj (propagandyści Kremla) ogłosili, że niemal okrążyli (Ukraińców) i znów kontrolują drogi, chociaż to samo już ogłaszali przed miesiącem" - powiedział Czerewaty.

"Prawda jest taka: trwają zacięte walki, w tym walki uliczne. Głównym celem jest wyniszczenie przeciwnika. Chodzi o to, by maksymalnie zmniejszyć jego potencjał ofensywny i zyskać czas dla władz polityczno-wojskowych na przygotowanie naszych wojsk do kontrofensywy" - tłumaczył przedstawiciel armii.

12 kwietnia rzecznik Czerewaty dementował twierdzenia Rosjan, iż zajęli 80 proc. Bachmutu. Brytyjskie ministerstwo obrony podało w piątek, że kontyngent ukraiński utrzymuje zachodnie dzielnice miasta. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił w najnowszym raporcie, że siły rosyjskie poczyniły nieduże postępy terytorialne przesuwając się nieco na zachód w centralnej części Bachmutu. Bitwa o to miasto trwa już od dziewięciu miesięcy.