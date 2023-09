Ukraina: Rzecznik MSZ: trwają negocjacje w sprawie usunięcia węgierskiego banku OTP z listy międzynarodowych sponsorów wojny

Wiem, że trwają negocjacje między ukraińską Narodową Agencją ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) a stroną węgierską w sprawie usunięcia węgierskiego banku OTP z listy międzynarodowych sponsorów wojny – powiedział w piątek w wywiadzie dla węgierskiego portalu 444.hu rzecznik prasowy MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko.

Bank OTP został wpisany na listę międzynarodowych sponsorów wojny z powodu kontynuowania swojej działalności w Rosji po rozpoczęciu przez Kreml pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Nikołenko podkreśla jednak, że NAZK jest niezależnym ukraińskim organem, który nie znajduje się pod kontrolą rządu, parlamentu ani prezydenta.

Rzecznik ukraińskiego MSZ dodał, że Kijów prowadzi obecnie rozmowy ze stroną węgierską w sprawie zmian w ustawie językowej, która była krytykowana przez Budapeszt jako ograniczająca prawa około stutysięcznej mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.

Kijów posiada również informacje, że jeńcy wojenni z Zakarpacia, którzy w czerwcu zostali zwolnieni z niewoli rosyjskiej i przewiezieni na Węgry, byli poddawani presji psychologicznej, wprowadzani w błąd i manipulowani przez stronę węgierską - powiedział Nikołenko.

"Powiedziano im, że ukraiński rząd was porzucił i wsadzi was do więzienia, jeśli wrócicie" - stwierdził dodając, że sam proces uwolnienia jeńców, niekonsultowany z Kijowem, był przez rząd ukraiński postrzegany jako cios w plecy.

"Węgierski rząd powinien być wdzięczny za to, co robi Ukraina. Nie pozwolimy, by wojna dotarła do Węgier i węgierskich miast. Rzeczywistość jest taka, że jesteśmy teraz tarczą w Europie Wschodniej, która powstrzyma rosyjską agresję" - zauważył Nikołenko.

Pod koniec sierpnia minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto powiedział, że Budapeszt nie ustąpi w kwestii finansowania dostaw broni na Ukrainę, jeśli bank OTP nie zostanie usunięty z listy międzynarodowych sponsorów wojny.

Pod koniec czerwca Węgry po raz kolejny nie poparły wypłaty Kijowowi transzy z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju w wysokości około 500 mln euro, podając jako powód umieszczenie przez Ukraińców na czarnej liście węgierskiego banku.

Grupa OTP jest największym bankiem komercyjnym na Węgrzech i jednym z liderów na rynku usług finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obsługuje kilkanaście milionów klientów w 11 krajach.

Z Budapesztu Marcin Furdyna