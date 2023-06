Ukraina: Rzecznik praw człowieka: Czerwony Krzyż nie chce ujawnić, z iloma spotkał się jeńcami

Delegacja Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża odmówiła przekazania informacji o liczbie przetrzymywanych przez Rosję ukraińskich jeńców, których pozwolono jej odwiedzić - powiadomił w czwartek ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec po spotkaniu z szefem delegacji Czerwonego Krzyża na Ukrainę, Juergiem Eglinem.

"Delegacja stwierdziła, że to poufna informacja" - napisał Łubinec na Facebooku. "Zakładam więc, że było ich dziesięć razy mniej niż jeńców rosyjskich, których mogli odwiedzić na terenie Ukrainy" - dodał.

Przedstawiciele Czerwonego Krzyża mieli powiedzieć, że nie byli w stanie zrealizować swoich zadań, ponieważ "Rosja nie przestrzega praw i zwyczajów wojny". Nie odpowiedzieli również na pytanie o to, jak ukraińscy jeńcy korzystają z prawa do korespondencji z rodzinami.

"Największym problemem jest niezdolność Czerwonego Krzyża do wykonywania mandatu" - napisał rzecznik, dodając, że nie sposób dostrzec, by organizacja mogła pochwalić się rezultatami swoich działań w odniesieniu do jeńców wojennych i ukraińskich zakładników cywilnych w Rosji.

Zapewnił, że mimo to strona ukraińska będzie nadal spotykać się z przedstawicielami organizacji. "W końcu zadaniem Czerwonego Krzyża jest pomoc rannym, chorym i jeńcom wojennym podczas konfliktów zbrojnych" - przypomniał Łubinec.