Ukraina: Rzecznik praw człowieka: delegacja Czerwonego Krzyża nie przybyła na linię rozgraniczenia, by odwiedzić obóz jeniecki

Delegacja Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC) nie przybyła w poniedziałek na linię rozgraniczenia, by odwiedzić obóz jeniecki w Ołeniwce - przekazał w poniedziałek ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Rzecznik poinformował, że przybył na linię rozgraniczenia wraz z grupą ukraińskich deputowanych. "Planowaliśmy przeprowadzić tę wizytę wraz z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, by skłonić go do tego, by uzyskał od Rosji dostęp do Ołeniwki i odwiedził ukraińskich jeńców wojennych" - napisał Łubinec w komunikatorze Telegram.

"Mimo naszego wezwania i gotowości zabezpieczenia takiego wyjazdu, nie zobaczyliśmy ICRC" - dodał.

"Rosjanie nadal katują naszych bohaterów przy milczeniu międzynarodowych organizacji" - kontynuował rzecznik praw człowieka Ukrainy.

"Jeśli organizacja nie wykonuje wyznaczonych dla niej celów i swoim milczeniem przygrywa agresorowi, zbrodniarzowi, to powinna zostać zlikwidowana" - oświadczył Łubinec. (https://t.me/dmytro_lubinetzs/1019)

Jak przypomina agencja Interfax-Ukraina, szef biura prezydenta Andrij Jermak wezwał wcześniej do skierowania misji humanitarnej do Ołeniwki oraz do tego, by przedstawiciele organizacji przybyli na linię rozgraniczenia 17 października.

W sobotę nowa szefowa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Mirjana Spoljaric Egger, cytowana przez biuro prezydenta Ukrainy, oświadczyła, że dostęp do ukraińskich jeńców wojennych, w tym w obozie w Ołeniwce, to priorytet.