Ukraina: Rzecznik praw człowieka krytykuje raport ONZ; domaga się dowodów "domniemanych naruszeń ze strony ukraińskiej"

Przedstawiciele misji ONZ na Ukrainie nie poruszali na spotkaniach (z nami) kwestii obchodzenia się z rosyjskimi jeńcami wojennymi przez stronę ukraińską - oświadczył w piątek ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Zapewnił, że Kijów przestrzega konwencji genewskich.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzecznik skomentował w ten sposób raport o traktowaniu jeńców wojennych przedstawiony w Kijowie przez szefową misji ONZ na Ukrainie Matildę Bogner. Misja oświadczyła, że posiada dane o straceniu 25 jeńców rosyjskich i 15 ukraińskich.

"Jest dziwne, że podczas niejednokrotnych osobistych spotkań z szefową misji Matildą Bogner i stałą koordynatorką ONZ na Ukrainie Denise Brown nie poruszały one ani razu kwestii traktowania rosyjskich jeńców wojennych. Chciałbym też usłyszeć o niepodważalnych faktach i argumentach, na jakich oparto wnioski misji dotyczące domniemanych naruszeń ze strony ukraińskiej" - oświadczył rzecznik.

"Jeszcze raz podkreślam, że Ukraina przestrzega konwencji genewskich, prawa międzynarodowego i jest otwarta dla organizacji międzynarodowych. To Rosja wtargnęła na naszą ziemię, zabija i uprowadza obywateli ukraińskich i do tej pory blokuje dostęp do naszych jeńców wojennych. Ukrywana jest skala nieludzkiego traktowania i tortur" - dodał Łubinec. (https://t.me/dmytro_lubinetzs/1981)

Bogner powiedziała na konferencji prasowej w Kijowie, że misja "jest głęboko zaniepokojona egzekucją przez ukraińskie siły zbrojne łącznie do 25 rosyjskich jeńców wojennych i osób zwerbowanych do walki". Jak relacjonuje portal Ukraińska Prawda, Bogner powiedziała, iż do tych egzekucji często dochodziło natychmiast po wzięciu jeńców do niewoli na polu walki.

Misja wyraża też głębokie zaniepokojenie "egzekucją łącznie 15 ukraińskich jeńców wojennych krótko po tym, jak zostali ujęci przez rosyjskie siły zbrojne". 11 z tych 15 egzekucji - dodała Bogner - przeprowadzili najemnicy z Grupy Wagnera. Ponadto misja udokumentowała pięć przypadków, w których ukraińscy jeńcy wojenni zmarli w wyniku tortur, i cztery przypadki śmierci z powodu braku opieki medycznej w okresie niewoli.

Misja ONZ ocenia, że do tortur i złego traktowania jeńców dochodzi po obu stronach konfliktu, najczęściej jednak ofiarami są Ukraińcy. Podczas gdy ponad 90 proc. Ukraińców, którzy przebywali w niewoli rosyjskiej, mówiło o złym traktowaniu, wśród Rosjan mówiła o tym około połowa jeńców.

Oceny misji są oparte na wywiadach z Ukraińcami, którzy powrócili z niewoli rosyjskiej, i z Rosjanami przebywającymi w niewoli na Ukrainie. Misja ONZ nie została dopuszczona do jeńców wojennych przetrzymywanych na terenie Rosji i na okupowanych obszarach Ukrainy, gdzie znajduje się około 48 miejsc przetrzymywania jeńców.

Bogner powiedziała, że strona ukraińska bada pięć przypadków stracenia jeńców, obejmujących 22 ofiary. Misja na razie nie ma informacji na temat postępowań sądowych wobec domniemanych sprawców.

Misja ONZ przedstawiła również półroczny raport o sytuacji praw człowieka na Ukrainie podczas trwającej wojny. W raporcie znalazła się m.in. informacja o dzieciach ukraińskich wywiezionych z Charkowa na "kolonie letnie" do Rosji. Dzieci wyjechały za zgodą rodziców, ale nie wróciły do domu.

Dokument aktualizuje również liczbę 621 przypadków zaginięć i zatrzymań przez rosyjską armię. Opisuje niekiedy wstrząsające przykłady nadużyć: bicie, maltretowanie, groźby tortur i zabicia członków rodziny. "Okropny ludzki koszt wojny jest też oczywisty w przypadkach przemocy seksualnej związanej z tym konfliktem" - powiedziała Bogner.

Ustalenia tego raportu potwierdzają, że Rosja dopuszcza się na terytorium Ukrainy masowych zbrodni wojennych i naruszeń praw człowieka - oświadczył Łubinec. "Zabici i ranni cywile, samowolne zatrzymania, napaści, egzekucje, uprowadzenia, maltretowanie i przemoc seksualna - takich zbrodniczych działań dopuszcza się agresor" - powiedział rzecznik.