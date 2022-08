Ukraina: Rzecznik praw człowieka: misja MAEA będzie stać w kolejce, by wjechać do Enerhodaru

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) będzie stać w kolejce, czekając, by rosyjskie siły wpuściły ją do okupowanego Enerhodaru - poinformował w środę ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Delegacja zmierza do okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

"Rosyjska okupacyjna administracja utworzona na okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego umyślnie wydłuża czas dotarcia misji MAEA do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Misję, która zmierza tam z wolnego ukraińskiego terytorium, planują wpuścić do Enerhodaru dopiero po przejściu +kontroli+ w zwykłej kolejce jutro" - napisał na Facebooku Łubinec.

"Okupanci odmówili wydania +specjalnych przepustek+, faktycznie tworząc sztuczne przeszkody w dopuszczeniu (misji do obiektu)" - dodał.

Przekazał też, że "rosyjscy wojskowi świadomie grożą uczestnikom misji ostrzałami, oskarżając o to ukraińskie siły zbrojne".

"Wokół uczestników misji panuje atmosfera strachu. To wpływa na czas przebywania i jakość pracy misji w Enerhodarze oraz bezstronność i niezależność jej uczestników" - kontynuował.

"(Czy) następny krok to obóz filtracyjny?" - zapytał rzecznik (https://tinyurl.com/2p97a4f2).

