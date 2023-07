Ukraina: Rzecznik praw człowieka: powroty ukraińskich cywilów z rosyjskiej niewoli mogą trwać nawet kilkadziesiąt lat

W rosyjskiej niewoli prawdopodobnie przebywa ponad 25 tys. cywilów z Ukrainy; jeśli nie zostanie wypracowany międzynarodowy mechanizm na rzecz uwolnienia tych osób, powroty naszych obywateli do ojczyzny mogą trwać nawet kilkadziesiąt lat - oznajmił w piątek ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Dotychczas do kraju powróciło 2576 osób więzionych w Rosji, lecz tylko 144 spośród nich to cywile. Udało się też uwolnić 382 dzieci. Jak widać, bez wypracowania odpowiedniego mechanizmu proces powrotu naszych obywateli będzie ciągnął się bardzo długo. Nie mamy tyle czasu. Już tyle razy zwracaliśmy się w tej sprawie do organizacji międzynarodowych, lecz bezskutecznie - podkreślił Łubinec, cytowany przez agencję UNIAN.Rzecznik praw człowieka przypomniał, że sam podejmował inicjatywy na rzecz stworzenia procedur, które ułatwiłyby powrót ukraińskich cywilów z rosyjskiej niewoli.

W styczniu 2023 roku Łubinec spotkał się w stolicy Turcji Ankarze ze swoją rosyjską odpowiedniczką Tatianą Moskalkową. Kijów i Moskwa miały wówczas uzgodnić trzyetapowy plan działań humanitarnych, obejmujących głównie połączenie dzieci z ich rodzinami. Ukraina przygotowała listę zawierającą około 800 nazwisk, a Rosja - około 200. Zapowiedziano, że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane, lecz z inicjatywy nic nie wynikło.

W ocenie Łubinca postęp w kwestii ukraińskich więźniów w Rosji powinien zostać osiągnięty jak najszybciej, ponieważ większość przetrzymywanych w tym kraju Ukraińców - nie tylko żołnierzy, ale też cywilów - jest tam torturowana.

"Według naszych danych, tortur doznało około 86-88 proc. naszych obywateli, którzy przeszli przez rosyjskie więzienia" - oznajmił przedstawiciel władz w Kijowie.