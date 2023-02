Ukraina: Rzecznik praw człowieka prosi, by Gruzja dopuściła go do Saakaszwilego

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec zaapelował w środę do władz Gruzji, by dopuściły go do aresztowanego byłego prezydenta tego kraju Micheila Saakaszwilego, który - jak wskazał - ma obywatelstwo ukraińskie.

"Były prezydent Gruzji, obecnie obywatel Ukrainy Micheil Saakaszwili, jest w stanie krytycznym" - napisał Łubinec na Facebooku. Jak dodał, "cały świat śledzi pogarszanie się stanu" byłego prezydenta.

"Po raz kolejny publicznie wzywam władze Gruzji, by dopuściły mnie do obywatela Ukrainy. Kilka razy kontaktowałem się z gruzińską rzeczniczką praw człowieka i napisałem kilka listów do ministerstwa sprawiedliwości. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi" - poinformował ukraiński ombudsman. Zażądał, by Saakaszwili został pilnie wypuszczony na leczenie i zaapelował do innych instytucji zajmujących się obroną praw człowieka, by wpłynęły na Tbilisi w sprawie Saakaszwilego. (https://tinyurl.com/37zzsxsw)

Współpracownicy Saakaszwilego, który jest w szpitalu w Tbilisi, oświadczyli we wtorek, że stan byłego prezydenta jest krytyczny. Władze szpitala temu zaprzeczają.

Saakaszwili odbywa wyrok 6 lat więzienia, wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Saakaszwili został zatrzymany jesienią 2021 roku po powrocie z Ukrainy. Podczas pobytu na Ukrainie pełnił funkcje rządowe i uzyskał obywatelstwo tego kraju.