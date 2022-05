Ukraina: Rzecznik Praw Człowieka: Rosjanie zmuszają mieszkańców do organizowania wypoczynku dla rosyjskich żołnierzy

Rosjanie zmuszają mieszkańców położonego na południu Ukrainy obwodu chersońskiego do organizowania wypoczynku dla rosyjskich żołnierzy - poinformowała we wtorek ukraińska Rzecznik Praw Człowieka Ludmyła Denisowa na Telegramie.

Rosyjscy okupanci pod lufami karabinów organizują sezon turystyczny na Mierzei Arabackiej w obwodzie chersońskim - napisała Denisowa https://t.me/s/denisovaombudsman

Sanatoria i kurorty na okupowanym Krymie są przepełnione rosyjskimi żołnierzami, którzy przywożeni są tam z kontynentalnej części Ukrainy. Dlatego okupanci postanowili zorganizować sobie wypoczynek na mierzei. "Miejscowi przedsiębiorcy zmuszani są do otwierania ośrodków wczasowych, kawiarni, sklepów, oraz do stworzenia bezpiecznych i komfortowych warunków" dla wypoczywających - czytamy we wpisie.

Mierzeja Arabacka graniczy z okupowanym półwyspem Krym, który wykorzystywany jest obecnie jako rosyjska baza wojskowa. "Dosłownie nad głowami +wypoczywających+ będą stale latać myśliwce, helikoptery wojskowe i rakiety. Poważne zaniepokojenie budzi też sytuacja ekologiczna w basenie Morza Azowskiego, która z każdym dniem się pogarsza" - napisała rzecznik.