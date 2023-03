Ukraina: Rzecznik praw człowieka: udało się odzyskać 307 dzieci z terytoriów okupowanych

Z terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję udało się dotąd sprowadzić 307 dzieci – powiadomił rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Jednym z nich jest ośmioletni Sasza, który niedawno został uratowany i spotkał się z babcią.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak powiadomił Łubinec na Telegramie, babcia Saszy pod koniec lutego zwróciła się do biura rzecznika o pomoc w odzyskaniu wnuka z terytoriów okupowanych. Chłopca udało się sprowadzić i jest już bezpieczny.

Urzędnik powiadomił, że dotąd udało się uratować 307 dzieci.

Jednocześnie władze ukraińskie dysponują potwierdzonymi informacjami o ponad 16 tys. przymusowo deportowanych dzieci. (https://childrenofwar.gov.ua)

Różne rosyjskie źródła podawały jednak znacznie wyższe liczby, nawet 400 tys. Propaganda rosyjska twierdzi, że dzieci te "uratowano".

W rzeczywistości, jak podają władze ukraińskie oraz potwierdzają relacje ofiar rosyjskiej agresji, dzieci są odbierane rodzicom (często stają się sierotami bezpośrednio w wyniku rosyjskich działań zbrojnych), wywożone do Rosji, gdzie są następnie kierowane do "adopcji", co jest złamaniem prawa międzynarodowego. Rosjanie deportują również dzieci z państwowych ośrodków opieki.

"Adopcja nie może mieć miejsca w trakcie sytuacji nadzwyczajnych lub bezpośrednio po nich" - mówiła w czerwcu ub.r. Afshan Khan, dyrektor, dyrektor regionalna UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej. Khan podkreśliła, że "każde przemieszczenie dzieci musi odbywać się wyłącznie w ich interesie, a także za dobrowolną zgodą ich rodziców". Dzieci, które zostały przymusowo wywiezione z Ukrainy, nie mogą być uważane za sieroty.

Obecnie ukraińska rządowa strona Children of War informuje o 16221 przypadkach deportacji i sprowadzeniu do kraju 307 dzieci. Według tych danych w wyniku rosyjskiej agresji zginęło co najmniej 464 dzieci, a 931 zostało rannych. 356 dzieci policja uznała za zaginione.

Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets t.me