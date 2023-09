Ukraina: Rzecznik praw człowieka: ukraiński chłopiec, więziony przez Rosję, przeszedł "wszystkie kręgi piekła"

Na Ukrainę wrócił chłopiec, więziony i przesłuchiwany przez miesiąc przez Rosję, który przeszedł "wszystkie kręgi piekła" - powiadomił w piątek Dmytro Łubinec, ukraiński rzecznik praw człowieka.

Łubinec poinformował o kolejnych ukraińskich dzieciach uwolnionych z rąk rosyjskich okupantów. "Historie tych dzieci porażają. (...) Każdy powrót jest jak operacja specjalna" - podkreślił.

Zaznaczył, że wśród dziewięciorga uwolnionych dzieci był chłopiec, którego rosyjska strona oskarżała o wysadzenie w powietrze mostu. "Miesiąc trzymali (go) w więzieniu i przesłuchiwali. Przeszedł przez wszystkie kręgi piekła, w tym filtrację. Ale teraz jest z mamą, na Ukrainie" - zaznaczył rzecznik. (https://tinyurl.com/yfjnwknt)

17 marca 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania dyktatora Rosji Władimira Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK wydał jednocześnie nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie, co Putin.

Rządowa ukraińska strona Children of War informuje o 19 546 przypadkach deportacji dzieci.