Ukraina: Rzecznik praw dziecka: Rosjanie znów wywożą dzieci z okupowanej Chersońszczyzny

Rosjanie wywieźli dwanaścioro dzieci z ośrodka opieki w miejscowości Oleszki w okupowanym obwodzie chersońskim - poinformował w sobotę rzecznik praw dziecka Ukrainy Dmytro Łubinec. Jak przekazał, grupa dzieci w wieku od 9 do 17 lat trafiła na anektowany Krym.

Łubinec napisał w komentarzu na serwisie Telegram, że wywożenie dzieci jest "jawnym ludobójstwem" i naruszeniem konwencji międzynarodowych dotyczących praw dziecka i ochrony osób cywilnych podczas wojny.

Zaznaczył, że informacja o wywiezieniu kolejnej grupy podopiecznych ośrodka w Oleszkach została zweryfikowana. Dzieci zostały przewiezione do szpitala psychiatrycznego w rejonie Symferopola na anektowanym Krymie. (https://tinyurl.com/amkt7mpy).

O wywożeniu wychowanków domu opieki w Oleszkach władze Ukrainy informowały 23 października. Podały wówczas, że dwanaścioro dzieci w wieku od ośmiu do 18 lat, o grupach inwalidzkich od pierwszej do trzeciej, zostało wywiezionych do szpitala psychiatrycznego w miejscowości Strohoniwka na Krymie. Wcześniej Rosjanie mianowali swojego dyrektora placówki w Oleszkach.

Ośrodek w Oleszkach przeznaczony jest dla dzieci z upośledzeniami psychicznymi. W październiku znajdowało się tam ponad 80 dzieci, z których połowa była pod opieką paliatywną.

Według stanu na początek października władze Ukrainy dysponowały danymi blisko 8 tys. dzieci, deportowanych do Rosji bądź na tereny tzw. republik ludowych w Donbasie. Realna liczba wywiezionych dzieci jest prawdopodobnie wyższa.