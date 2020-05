Ukraina: Rzecznik praw dziecka: surogatki godzą się na niewolnictwo

Kobiety, które zostają surogatkami, dobrowolnie godzą się na niewolnictwo z powodu biedy - ocenił w czwartek ukraiński rzecznik praw dziecka Mykoła Kułeba. Jego zdaniem kobieta "nigdy by się na to nie zgodziła, gdyby nie zarobek".

W ostatnich latach temat surogacji na Ukrainie staje się przedmiotem głośnych międzynarodowych skandali - napisał na Facebooku Kułeba. "Rezygnacja z dzieci z niepełnosprawnością albo ich zamiana na +dziecko dobrej jakości+, sprzedaż dzieci obcokrajowcom, +masowe+ nagromadzenie niemowląt w hotelu w związku z kwarantanną - to wszystko jest rezultatem niekontrolowanego biznesu, przez który cierpią dzieci" - dodał.

Jak ocenił, komercyjna surogacja, która jest legalna w tym kraju, "ma na celu zaspokojenie interesów klienta, który w gruncie rzeczy kupuje drogi towar - dziecko". Rzecznik ocenił, że kobiety, które zostają surogatkami, są eksploatowane. "Niewolnictwo, na które godzi się przez biedę. I nigdy by się nie zgodziła, gdyby nie zarobek" - dodał.

Zamieścił także skany przykładowej umowy między rodzicami i surogatką. Jej zapisy zobowiązują surogatkę np. do natychmiastowego przekazania dziecka po porodzie. Zgodnie z nią kobieta nie ma prawa do poszukiwania informacji na temat genetycznych rodziców np. w internecie, ani nie może próbować kontaktować się z nimi po porodzie (chyba że obie strony wyrażają taką chęć). Według danej umowy kobieta jest także zobowiązana do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez rodziców, jeśli na ich wniosek nie przerwie ciąży (wniosek musi być poparty oceną konsylium lekarskiego o wadach płodu i brakiem przeciwwskazań medycznych dla przeprowadzenia aborcji).

"Reklama surogacji, która jest dziś wszędzie, +krzyczy+ do nas o radosnych rodzicach i szczęśliwych rodzinach. Ale nie mówi o tym, kto naprawdę kryje się za ładną reklamową ulotką. Są przypadki, kiedy rodziny są fikcyjne, kiedy +małżonkami+ mogą okazać się i pary homoseksualne, i gwałciciele. Nie mówi o tym, że Ukraina w ogóle nie może kontrolować, co dzieje się z dziećmi, które wywożone są za granicę" - napisał rzecznik.

W komentarzach pod wpisem wielu ukraińskich internautów wyraziło oburzenie słowami rzecznika. "Jeśli publicznie zrównuje pan homoseksualistów i gwałcicieli, powinien pan się podać do dymisji", "umieszczenie w jednym rzędzie par homoseksualnych i gwałcicieli to przede wszystkim straszna niekompetencja i brak profesjonalizmu" - to niektóre z komentarzy, które można przeczytać pod wpisem rzecznika. Z drugiej strony są też głosy poparcia jego opinii: "sprowadzenie dziecka do poziomu towaru jest niedopuszczalne w cywilizowanym kraju" - napisała jedna z internautek.

Według ukraińskiego prawa w programach surogacji brać udział mogą jedynie heteroseksualne małżeństwa.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska