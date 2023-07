Ukraina: Rzecznik SBU: incydent na moście na Krym wyjaśnimy po naszym zwycięstwie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poda szczegóły na temat incydentu na rosyjskim moście na okupowany Krym dopiero po zwycięstwie Ukrainy w wojnie - oświadczył w poniedziałek rzecznik SBU Artem Dechtiarenko dodając, że most "nie wytrzymał obciążenia wojną".

"Ze względu na liczne zapytania mediów na temat kolejnego incydentu na moście na Krym informujemy, że wszystkie szczegóły dotyczące organizacji wybuchu SBU na pewno ujawni po naszym zwycięstwie" - oświadczył rzecznik.

Dodał następnie: "Na razie z zainteresowaniem obserwujemy, jak jeden z symboli reżimu putinowskiego po raz kolejny nie wytrzymał obciążenia wojną".

Doniesienia o uszkodzeniu mostu na okupowany Krym pojawiły się w poniedziałek rano. Na opublikowanych w mediach zdjęciach i nagraniach widać wyrwę między dwoma odcinkami drogowej części mostu. Źródła w ukraińskich organach ochrony prawa oznajmiły, że SBU i Marynarka Wojenna Ukrainy przeprowadziły atak na most przy użyciu dronów. Oficjalnie nie potwierdzono tych doniesień.

Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow zastrzegł, że wywiad nie komentuje przyczyn incydentu. Rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk oznajmiła zaś, że incydent mógł być prowokacją ze strony Rosji.

Most zbudowany przez Rosję prowadzący przez Cieśninę Kerczeńską na okupowany Krym działa od 2018 roku. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku wykorzystywany jest przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę. W październiku 2022 roku doszło na moście do pożaru na kolejowej części i zawalenia odcinka jezdni na jednej z nitek samochodowych. Wówczas SBU również oficjalnie nie komentowała przyczyn incydentu.