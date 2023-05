Ukraina: Rzecznik: Ukraina i Rosja rozpoczęły misje monitoringowe w miejscach przetrzymywania cywilów

Ukraińskie biuro rzecznika praw człowieka oraz przedstawiciele rosyjskiej Dumy Państwowej rozpoczęli misje monitoringowe w miejscach przetrzymywania cywilów – powiadomiła strona ukraińska.

O rozpoczęciu "wspólnych działań" w ramach misji monitoringowych powiadomiło w komunikacie Biuro Rzecznika Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy.

"23 kwietnia Rosjanie odwiedzili naszych obywateli w miejscach ograniczenia wolności w obwodzie ługańskim, w sumie 17 osób" - podano w komunikacie opublikowanym w Telegramie ukraińskiego rzecznika praw człowieka Dmytro Łubinca.

https://t.me/dmytro_lubinetzs/2374

Z kolei przedstawiciele strony ukraińskiej 3 maja wspólnie z organizacją społeczną Nadija odbyli wizytę u 17 oskarżonych osób, przetrzymywanych na terytorium Ukrainy. Przekazano im również paczki z rzeczami pierwszej potrzeby.

Strony wymieniły się także listami odwiedzonych osób oraz nagraniami, potwierdzającymi wizyty. Poinformowano o nich także krewnych tych osób.

Strona ukraińska wyraziła w komunikacie nadzieję, że "rozpoczęta praktyka doprowadzi do odblokowania procedury uwolnienia cywilnych zakładników oraz skazanych, by jak najszybciej mogli wrócić do domu".