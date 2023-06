Ukraina: są dowody na to, że to Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce

Ukraina posiada dowody na to, że to Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce – powiedział w czwartek PAP przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Twierdzenie, że mogli to zrobić Ukraińcy, wywołuje co najmniej zdziwienie – wskazał.

"Ukraina na szczeblu służb specjalnych, w tym wywiadu wojskowego, uprzedzała o zaminowaniu zapory i Kachowskiej Elektrowni Wodnej jeszcze w tamtym roku. Ukraina jeszcze wtedy głośno mówiła o tym, że przygotowywane jest wysadzenie tej zapory" - powiedział.

Jusow wyjaśnił, że w ubiegłym roku władze ukraińskie przekazywały dokładne informacje, mówiące o rozmieszczeniu przez Rosjan ładunków wybuchowych w maszynowni elektrowni kachowskiej.

"Podawane były szczegóły, dotyczące rozmieszczenia samochodów z ładunkami wybuchowymi i zaminowania maszynowni elektrowni. Mówił o tym publicznie na cały świat prezydent Ukrainy" - podkreślił.

Jusow wyraził zdziwienie, że niektóre media zachodnie zastanawiają się, kto jest winien wysadzenia zapory w Nowej Kachowce. "Kiedy ofiara porównywana jest z agresorem, gdy dopuszcza się sam fakt, że Ukraina mogła być w to zaangażowana, to wywołuje to zdziwienie. Oskarżanie ofiary ludobójstwa o organizację ludobójstwa jest co najmniej dziwne" - powiedział.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba napisał na Twitterze, że irytują go doniesienia niektórych mediów zachodnich, które twierdziły, że Kijów i Moskwa oskarżają się nawzajem o wysadzenie tamy w Nowej Kachowce.

"Irytujące jest to, że niektóre media donoszą, iż +Kijów i Moskwa oskarżają się nawzajem+ o zrujnowanie tamy w Kachowce. Stawiają fakty i propagandę na równi. Ukraina stoi w obliczu ogromnego kryzysu humanitarnego i ekologicznego. Ignorowanie tego faktu oznacza granie w rosyjską +nie do końca oczywistą+ grę" - stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji.

(https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1665992773688868865)

Z Kijowa Jarosław Junko