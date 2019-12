Ukraina: Sąd Najwyższy odrzucił skargę w sprawie moskiewskiej Cerkwi

Sąd Najwyższy Ukrainy nie zadowolił skargi kasacyjnej ministerstwa kultury tego kraju na decyzję sądu niższej instancji, który zdecydował, że Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego nie musi wskazywać w swojej nazwie, iż podlega Rosji.

"Kolegium sędziów zgodziło się z wnioskami sądów poprzednich instancji, które ustaliły, że organy rejestracyjne mają zakaz podejmowania jakichkolwiek działań w sprawie wniesienia do Rejestru Państwowego wiadomości dotyczących Metropolii Kijowskiej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej do czasu rozstrzygnięcia sporu co do zasadności roszczeń" - orzekł SN w piśmie, opublikowanym w poniedziałek przez media.

Decyzja SN, która zapadła 11 grudnia, jest ostateczna.

W grudniu 2018 roku Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy wprowadziła zmiany do ustawy o wolności sumienia i organizacjach religijnych, zobowiązując Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego do zmiany nazwy, by była w niej wskazana jej przynależność do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Zgodnie z nowelizacją organizacje religijne, których centrum znajduje się w Rosji, powinny były wskazać to w swoich nazwach w okresie czterech miesięcy od wejścia dokumentu w życie - przypomina agencja Interfax-Ukraina.

Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego oświadczyła w odpowiedzi, że centrum jej działalności nie znajduje się w Moskwie, lecz w Kijowie i z tego powodu nie musi zmieniać nazwy. Cerkiew zwróciła się w tej sprawie do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Kijowie, który w kwietniu br. poparł jej stanowisko. W lipcu decyzję tę potwierdził Apelacyjny Sąd Administracyjny.

Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego była do niedawna jedyną działającą na Ukrainie Cerkwią kanoniczną, uznawaną przez inne Kościoły prawosławne na świecie. Wciąż pozostaje Cerkwią z największą liczbą parafii na Ukrainie.

W grudniu 2018 roku w Kijowie odbył się sobór zjednoczeniowy, na którym powołano do życia Cerkiew Prawosławną Ukrainy. W obradach soboru nie uczestniczyli hierarchowie Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego.

Uczestnicy soboru wybrali na zwierzchnika nowej Cerkwi Epifaniusza (Dumenkę). 6 stycznia 2019 roku patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I przekazał Epifaniuszowi tomos, czyli akt niezawisłości Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.

Z Kijowa Jarosław Junko