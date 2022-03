Ukraina: Samochody najechały na ładunki wybuchowe - 2 zabitych, 5 rannych

Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych, kiedy samochody, którymi się przemieszczały, najechały na miny albo niewybuchy w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - podała w środę policja. Wśród rannych jest sześciomiesięczne dziecko.

Samochody, którymi podróżowały rodziny, najechały na miny albo niewybuchy we wtorek - poinformował przedstawiciel obwodowej policji Serhij Bołwinow.

Policja zaapelowała do mieszkańców, by nie poruszali się zamkniętymi drogami albo trasami, na których dopiero co zakończyły się działania bojowe. Należy poczekać do rozminowania - wezwano.