Ukraina: Samolot linii WizzAir omija białoruską przestrzeń powietrzną i leci nad Polską

Rejs z Kijowa do Tallinna obsługiwany przez węgierskie linie lotnicze WizzAir zmienił w poniedziałek regularną trasę: omija białoruską przestrzeń powietrzną i leci nad Polską - podała agencja Interfax-Ukraina.

Jak wynika z danych serwisu FlightRadar, samolot zmienił regularną trasę przebiegającą przez przestrzeń powietrzną Białorusi i odbywa lot przez przestrzeń powietrzną Polski. Szacuje się, że długość trasy przelotu zwiększyła się średnio o ok. 30 proc.

Interfax-Ukraina pisze, że linie WizzAir i łotewskie Air Baltic potwierdziły, że w poniedziałek rejsy ich samolotów będą odbywać się poza przestrzenią powietrzną Białorusi. Nie sprecyzowano, jak długo będą trwały te zmiany.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska