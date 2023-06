Ukraina: Samorząd Tatarów na okupowanym Krymie: na półwyspie występują trudności z dostępem do wody pitnej

W wyniku wysadzenia w powietrze przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce pojawiły się trudności z dostępem do wody na okupowanym Krymie; samozwańcze rosyjskie władze półwyspu już rozpoczęły racjonowanie wody pitnej dla mieszkańców - zaalarmował we wtorek przedstawiciel lojalnego wobec Ukrainy Medżlisu (samorządu) Tatarów krymskich Eskender Barijew.

Woda, która znajduje się w kranach jest zanieczyszczona i nie nadaje się do spożycia. Ten problem dotyczy głównie dużych miast na Krymie. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ponieważ zniszczenie zapory prawdopodobnie doprowadzi do odcięcia dostaw wody Kanałem Północnokrymskim. Na razie te dostawy jeszcze funkcjonują, ale woda w kanale zawiera nieczystości, w tym ścieki z gospodarstw domowych. Wiąże się to z ryzykiem rozwoju groźnych chorób - relacjonował Barijew na antenie ukraińskiej telewizji.

"W perspektywie długookresowej może też dojść do wyginięcia wielu organizmów wodnych, m.in. ryb i skorupiaków. Naruszono (naturalne) siedliska tych organizmów, a także ptaków i płazów. Śmierć czeka również zwierzęta z sąsiednich terenów, które zostaną zalane" - dodał przedstawiciel Medżlisu.

Rosyjscy okupanci wysadzili zaporę w Nowej Kachowce, która tworzy rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski - poinformowały we wtorek władze Ukrainy. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została całkowicie zniszczona. Poziom wody w zalewie szybko opada, trwa ewakuacja zagrożonych zalaniem terenów położonych poniżej tamy.

Według stanu z godz. 14 czasu polskiego na zachodnim, kontrolowanym przez władze w Kijowie brzegu Dniepru ewakuowano około 1,3 tys. osób. Podtopionych jest tam 13 miejscowości i 260 domów - powiadomiła na Telegramie ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). (https://tinyurl.com/3hcbwhuh).

Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku w wyniku interwencji zbrojnej i nielegalnego referendum. Władze w Kijowie i Zachód uznały te działania Kremla za pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Tatarzy, którzy przed aneksją stanowili 12-15 proc. ludności półwyspu, zbojkotowali głosowanie i narazili się na represje ze strony Moskwy.

W ostatnich miesiącach, podczas inwazji Kremla na Ukrainę, regularnie pojawiały się doniesienia o rewizjach przeprowadzanych w domach Tatarów na Krymie i karach pozbawienia wolności, wymierzanych przedstawicielom tej mniejszości pod zarzutami domniemanego "ekstremizmu" i "terroryzmu".