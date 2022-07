Ukraina: Saperzy: siły rosyjskie używają min z czujnikami ruchu

Siły rosyjskie używają na Ukrainie min z czujnikami ruchu – poinformował we wtorek szef saperów Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy. Najczęściej znajdowane przez saperów materiały wybuchowe to miny przeciwpiechotne, granaty oraz amunicja kasetowa.

Ratownicy często znajdują miny lądowe typu PFM-1, zwane czasami motylkowymi. Zawierają one płynny materiał wybuchowy i wybuchają przy nacisku.

Jak wyjaśnił Serhij Rewa, kierownik oddziału DSNS ds. organizacji prac saperskich, miny te mogą być rozmieszczane zdalnie i rozrzucone na dużym obszarze. "Są dość trudne do znalezienia, bo są zielone. Latem, w wysokiej trawie, trudno jest je wykryć" - mówił specjalista. Mają one plastikową obudowę, przez co nie zawsze znajdują je wykrywacze metalu.

Saperzy znajdują też często pociski kasetowe odpalane z wyrzutni wieloprowadnicowych. "Są niebezpieczne. Używane są w (wyrzutniach) Uragan, Smiercz. Najeźdźcy często stosują je w Charkowie, Mikołajowie. Nie można do nich podchodzić, bo mogą w każdej chwili wybuchnąć" - ostrzegł.

Rosjanie stosują także kierunkowe miny odłamkowe MON-50, które składają się z ponad 500 elementów. Mogą być stosowane do robienia pułapek lub ukryte w trawie.

Rewa powiedział również, że wojska rosyjskie stosują wiele rodzajów min radzieckich.

Ukraińscy eksperci wielokrotnie mówili, że z powodu działań rosyjskiej armii Ukraina jest obecnie jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie, a proces oczyszczania jej terytorium z materiałów wybuchowych zajmie wiele lat.