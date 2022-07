Ukraina: SBU: dwaj bojownicy z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej skazani na kary więzienia za walkę przeciwko Ukrainie

Kolejni dwaj bojownicy separatystycznej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) zostali skazani na kary dziesięciu i ośmiu lat więzienia za udział w wojnie przeciwko Ukrainie – powiadomiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

"Są uznał winę kolejnych dwóch bojowników organizacji terrorystycznej ŁRL, którzy walczyli przeciwko Ukrainie w składzie rosyjskich wojsk okupacyjnych" - powiadomiła SBU w komunikacie w czwartek.

Mężczyznom zarzucono "zamach na integralność terytorialną i nietykalność państwa ukraińskiego oraz udział w nielegalnych formacjach zbrojnych".

Jak podano, mężczyźni zostali wzięci do niewoli podczas walk w obwodzie ługańskim w maju br. Jeden z nich dołączył do nielegalnych formacji zbrojnych separatystów jeszcze w 2015 r. Drugi poszedł walczyć, by uniknąć kary więzienia za kradzież - podano w komunikacie. https://t.me/SBUkr/4668