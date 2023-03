Ukraina: SBU: firma z Odessy sprzedawała na potrzeby rosyjskiej armii gazy używane do produkcji celowników

Firma z Odessy na Ukrainie sprzedawała do Rosji gazy obojętne, wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym do produkcji celowników laserowych; kierownictwo przedsiębiorstwa jest podejrzane o współpracę z wrogiem - poinformowała w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Odeskie zakłady dysponują wyjątkowymi możliwościami technologicznymi, ponieważ są w stanie doprowadzić gaz do poziomu oczyszczenia wynoszącego ponad 90 proc., podczas gdy firmy z Rosji - zaledwie do 60 proc. Wrogowi bardzo zależało na utrzymaniu współpracy z tym przedsiębiorstwem, dlatego w ubiegłym roku rosyjscy właściciele zakładów sprzedali swoje aktywa podmiotowi zarejestrowanemu na Cyprze i zatrudnili obywateli Ukrainy, którzy formalnie kierowali firmą. Utworzyli też inny podmiot w jednym z krajów Bliskiego Wschodu, odpowiedzialny za zakup gazów z zakładów w Odessie, a następnie ich sprzedaż do Rosji - powiadomiła SBU na Telegramie (https://t.me/SBUkr/7644).

Podczas rewizji w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych firmy, a także mieszkaniach jej pracowników znaleziono dokumenty świadczące o nielegalnej działalności i współpracy z wrogiem - czytamy w komunikacie ukraińskiej służby.

Jak wyjaśniła SBU, gazy obojętne są niezbędne do produkcji celowników laserowych używanych w czołgach i różnych rodzajach uzbrojenia precyzyjnego.