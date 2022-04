Ukraina: SBU przechwyciła rozmowę, w której Rosjanin przyznaje się do zabijania cywilów, w tym dzieci

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała we wtorek o przechwyceniu rozmowy rosyjskiego żołnierza z matką, w której mężczyzna przyznaje się o zabijania cywilów, w tym dzieci. Kobieta nie wierzy synowi.

"Synku, nie traćcie bojowego ducha! Gdybyś tylko zobaczył, co oni tam wyprawiają! Wiesz, że robicie coś wielkiego! Zapamiętaj to" - mówi kobieta we fragmencie rozmowy opublikowanej przez SBU.

"Co robimy? Zabijamy cywilów i dzieci, do cholery" - odpowiada mężczyzna.

"Nie, nie zabijacie cywilów i dzieci! Zabijacie faszystów, k...a, uwierz mi! (...)" - słyszy od matki.

