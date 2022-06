Ukraina: SBU: Rosjanie chcą wypuszczać jeńców na zaminowane tereny

Rosjanie chcą rozminowywać Mariupol, w obwodzie donieckim, wypuszczając ukraińskich jeńców na zaminowane tereny - poinformowała w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wymyślono nawet nowy, okrutny termin: "rozminowywanie sposobem naturalnym" - wynika z kolejnej, opublikowanej przez SBU podsłuchanej rozmowy telefonicznej Rosjan. (https://t.me/SBUkr/4420/)

"Omawialiśmy coś takiego: na pomoc miastu Mariupol do rozminowywania sposobem naturalnym, chcą wyznaczyć zatrzymanych z Melitopola" w obwodzie zaporoskim - powiedział swojemu koledze jeden z oficerów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Zapewnił, że wszystko zostało ustalone z miejscowymi kolaborantami, którzy pełnią funkcję władzy okupacyjnej. "Powiedziano mi również, że to ty wyszedłeś z inicjatywą (…), nasze kierownictwo przekazało to komendantowi obwodu, wszyscy wiedzą o co chodzi. Najważniejsze, to wymyślić mechanizm" - dodał przedstawiciel FSB.

SBU wyjaśniła, że "mechanizm" to określenie na to, gdzie trzymać i jak karmić "siłę roboczą", służącą do rozminowywania.