Ukraina: SBU: udaremniliśmy ataki hakerskie na ukraińskie kanały telewizyjne

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczyła we wtorek, że udaremniła rosyjskie ataki hakerskie na wspólną transmisję ukraińskich kanałów telewizyjnych. Według SBU hakerzy próbowali uzyskać dostęp m.in. do wiadomości telewizyjnych nadawanych na żywo.

"Specjaliści Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wykryli i zablokowali podjęte przez rosyjskie służby specjalne próby" włamania się do systemów elektronicznych ukraińskich kanałów telewizyjnych - oświadczyła SBU.

Celem ataku - według SBU - było uzyskanie dostępu do transmisji materiałów wideo nadawanych na żywo i do "paska" z wiadomościami na ekranie. Hakerzy próbowali też włamać się "do poszczególnych komputerów współpracowników kanałów telewizyjnych". Na komputerach tych opracowywane są treści nadawane przez stacje.

W oświadczeniu opublikowanym na serwisie Telegram SBU podała, że działania nastąpiły przed obchodzonym 28 czerwca na Ukrainie Dniem Konstytucji. "Przed Dniem Konstytucji wróg chciał wykorzystać media, które biorą udział we wspólnej transmisji telewizyjnej, do własnych destrukcyjnych operacji informacyjnych" - oświadczyła SBU.

Ostrzegła, że podobne próby mogą się powtórzyć (https://t.me/SBUkr/4526.).