Ukraina: SBU: udaremniono zamach w szkole

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w środę o udaremnieniu zamachu terrorystycznego w jednej ze szkół policealnych w obwodzie czerkaskim. Dwóch uczniów planowało przeprowadzenie "masowego rozstrzelania" kolegów - twierdzą ukraińskie służby.

Jak czytamy w komunikacie SBU, śledczy wykryli spisek dwóch uczniów, którzy grozili przeprowadzeniem "masowego rozstrzelania" kolegów. Podczas przeszukania służby skonfiskowały u nich dwa pistolety i sprzęt komputerowy z dowodami nielegalnych działań - twierdzi służba bezpieczeństwa.

Informacje o przygotowaniu do ataku rozpowszechniano przez zabroniony na Ukrainie rosyjski portal społecznościowy VKontakte - pisze SBU. Zachęcano też do dołączenia do planowanego zamachu - dodano.

W sprawie wszczęto postępowanie z artykułu dotyczącego ataku terrorystycznego. W październiku SBU poinformowało, że od początku roku w kraju zapadło 47 wyroków z tego artykułu.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska