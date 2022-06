Ukraina: SBU: w Rosji FSB uczy urzędników, jak chwalić Putina i komentować wojnę

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczyła w niedzielę, że przechwyciła rosyjskie instrukcje, w których Federalna Służba Bezpieczeństwa uczy urzędników, jak mają prawidłowo chwalić prezydenta Władimira Putina i komentować inwazję na Ukrainę.

"Jednym z głównych zaleceń FSB jest chwalenie Putina, jako że to on rzekomo +osobiście uchronił Rosję przed zniszczeniem, a Rosjan - przed rzuceniem na kolana+" - głosi komentarz SBU na serwisie Telegram. Według ukraińskich służb analitycy FSB dodają też - by zwiększyć siłę przekonywania - rozdział "z najrzetelniejszymi danymi statystycznymi" o wysokim poparciu dla Putina.

Ponadto w instrukcjach FSB przedstawia argumenty, jakie mają rozwiać obawy Rosjan, dotyczące sankcji i problemów gospodarczych kraju.

Ukraińskie służby twierdzą, że przechwyciły dokument, gdy był rozsyłany przez sekretne kanały łączności do organów władzy wykonawczej w Rosji. Instrukcje mają stać się podstawą dla urzędników, artystów i sportowców rosyjskich do przygotowywania swoich wystąpień.

Według SBU tezy te już wykorzystano podczas niedawnego forum ekonomicznego w Petersburgu. (https://t.me/SBUkr/4515).