Ukraina: SBU: Wielu rosyjskich żołnierzy chce zakończyć służbę na Ukrainie z końcem maja

Wielu rosyjskich żołnierzy zawarło kontrakty dotyczące udziału w 90-dniowej "operacji specjalnej" na Ukrainie; dlatego wojskowi oczekują na koniec maja, by czym prędzej zwolnić się ze służby i wrócić do domu - poinformowała w niedzielę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która opublikowała kolejną przechwyconą rozmowę najeźdźców.

"Mam wszystkiego dość. Krótko mówiąc, powiedzieli nam, że nie mamy co liczyć na żadne zastępstwo. Nikt nie chce przyjeżdżać na Ukrainę, żeby tutaj walczyć. Myślę sobie - chrzanić to, dosłużę te trzy miesiące (do końca maja - PAP), a potem będę musiał jakoś się stąd wyrwać. Poszukam czegoś w +cywilu+. Świat nie kończy się na armii, prawda?" - opowiada rosyjski wojskowy swojemu znajomemu w kraju.

Żołnierz również wspomina, że władze na Kremlu podejmują różnego rodzaju propagandowe wysiłki, by podnieść morale formacji walczących na Ukrainie. "Przyjeżdżają i agitują na wszelkie możliwe sposoby. Mówią: +młodsze klasy szkolne piszą do was listy; jeśli ty wyjedziesz, kto tu zostanie?+. Straszą, że nam zaszkodzą i odnotują to w naszych aktach osobowych, jeśli zwolnimy się ze służby. Jeszcze nikogo to jednak nie powstrzymało" - relacjonował uczestnik inwazji na sąsiedni kraj.

W piątek SBU przekazała doniesienia o buntach wśród rosyjskich żołnierzy, którzy nie chcą brać udziału w walkach na wschodzie Ukrainy. "Znów bunt! Z tego, co wiem, pełny skład osobowy. Praktycznie wszyscy!" - alarmował wojskowy w rozmowie ze swoim dowódcą.