Ukraina: SBU: zebraliśmy dowody przeciwko szefowej rosyjskiego banku centralnego

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w poniedziałek, że w toku śledztwa zebrała dowody przeciw szefowej rosyjskiego banku centralnego Elwirze Nabiullinej, dotyczące jej udziału "w finansowaniu ugrupowań wojskowych kraju-agresora".

"Służba Bezpieczeństwa nadal ujawnia przestępstwa urzędników rosyjskich wysokiej rangi mających związek z wywołaniem i prowadzeniem wojny przeciwko Ukrainie" - głosi oświadczenie SBU, opublikowane na serwisie Telegram. (https://t.me/SBUkr/6410).

Służby oświadczyły, że sformułowały wobec Nabiullinej podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa. W szczególności, uznano że szefowa banku centralnego organizowała wprowadzanie rosyjskiego rubla na terytoriach ukraińskich okupowanych przez Rosję. Nabiullina "wydała polecenie otworzenia +filli+ kontrolowanego przez Kreml banku Promswiazbank na bazie przejętych oddziałów ukraińskich instytucji finansowych" - dodała SBU.

"Oprócz tego, szefowa Banku Rosji wspierała okupacyjną rosyjską administrację lokalną w blokowaniu obiegu hrywny. Wróg, by zrealizować ten krok, zabronił na zagarniętych terytoriach (Ukrainy) operacji elektronicznych i rozliczeń gotówkowych w hrywnach" - czytamy w komunikacie.

Podejrzenia wobec Nabiullinej grożą karą od 10 do 15 lat pozbawienia wolności do nawet dożywotniego więzienia wraz z konfiskatą majątku. Chodzi o domniemane przestępstwo, jakim są "umyślne działania ze strony przedstawiciela władz, działającego w porozumieniu z grupą osób", którego celem są zmiany terytorialne i zmiana granic państwa ukraińskiego, a także naruszenie ładu ustalonego w konstytucji Ukrainy, co "doprowadziło do śmierci ludzi i innych ciężkich następstw".

Nabiullina kieruje bankiem centralnym Rosji od 2013 roku. Za jej zasługę uważano podtrzymanie stabilności rubla po sankcjach zachodnich nałożonych na Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku. W marcu 2022 roku, już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, Nabiullina rozpoczęła kolejną pięcioletnią kadencję na czele banku. Gdy Rosja we wrześniu 2022 r. ogłosiła aneksję okupowanych terytoriów południowej Ukrainy, USA i Wielka Brytania objęły szefową banku sankcjami. Uznano, że odgrywa ona zasadniczą rolę w kierowaniu rosyjską gospodarką podczas wojny oraz we wprowadzaniu do obiegu rosyjskiego rubla na okupowanych terytoriach Ukrainy.