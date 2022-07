Ukraina: Sekretarz rady bezpieczeństwa: bardzo duże ruchy rosyjskich wojsk na południu

Obserwowane są bardzo duże ruchy rosyjskich wojsk na kierunku chersońskim na południu Ukrainy; Rosja ściąga tam maksymalne siły - powiedział w środę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

"Wróg ściąga maksymalną liczbę (sił)... Na kierunku chersońskim zaczął się bardzo silny ruch ich wojsk, ściągają dodatkowe siły" - podkreślił Daniłow, cytowany przez portal NV.ua.

"Nasze wojska będą robić wszystko, co od nich zależy, by dostosować się do terminów, które wyznaczył prezydent (Wołodymyr Zełenski). Chcę powiedzieć, że w każdym wypadku zwycięstwo będzie po naszej stronie" - dodał.

Daniłow odniósł się w ten sposób do wypowiedzi amerykańskiego kongresmena Adama Smitha, który stwierdził, iż prezydent Ukrainy jest zdania, że najbliższe 3-6 tygodni będą kluczowe dla wyniku wojny.

Sekretarz RBNiO zaznaczył, że byłby bardziej ostrożny w sprawie terminów ukraińskiej kontrofensywy i chciałby, aby do tego doszło dużo szybciej - pisze NV.ua.