Ukraina: Sekretarz rady bezpieczeństwa: doprowadzimy do upadku Rosji

Doprowadziliśmy do upadku ZSRR, doprowadzimy też do upadku Federacji Rosyjskiej w jej obecnych granicach - oświadczył Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

"Chodzi o to, że oni (Rosjanie) bardzo źle znają historię. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że to właśnie Ukraińcy rozwalili ZSRR" - powiedział Daniłow, cytowany w czwartek przez portal Ukrainska Prawda.

"Mało kto zdaje sobie sprawę, od czego wszystko się zaczęło. Mogę przypomnieć. Kiedy 2 marca 1989 roku w ZSRR po raz pierwszy w Workucie doszło do strajku, w którym uczestniczyło 176 górników, to 94 z nich było Ukraińcami. I kiedy zaczęto im grozić, następnego dnia 58 Ukraińców zjechało do przodka i nie wychodziło, dopóki ich wszystkie żądania nie zostały spełnione. Wtedy zaczął się proces, lipcowe strajki górników, po bardzo krótkim czasie rozwalił się ZSRR, uważany za monstrum, jakiego nie da się powalić" - kontynuował.

"To samo będzie się dziać w Rosji... Zachód musi się na to przygotowywać. Uważają, że Rosja ma pozostać w tych samych granicach. To wielki błąd. Na pewno ją rozwalimy i będzie zdemontowana (...) Będzie trudno, ale zwyciężymy" - oznajmił Daniłow.